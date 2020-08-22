"المصل واللقاح" يحذر من موجات ارتدادية لفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد حالة من تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، موضحا أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية قد يتسبب في حدوث موجات ارتدادية.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن فيروس كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي وذلك عندما ننجح في الثبات على تسطيح منحنى الإصابات، منوها بأنه من الصعب الوصول إلى صفر إصابات، ولكن ما نسعى له هو أن نصل إلى صفر إصابات خطيرة.





وأوضح أنه لا يوجد تطعيم فعال 100%، ولكن إذا تم تطعيم 60% من المجتمع بأي نوع من التطعيمات، فأن المجتمع سيكتب مناعة القطيع، وبالتالي الدرجة الوبائية تنخفض.





وأضاف أن مصر تتواصل مع مختلف الأدوية التي تجري تجارب للوصول لفيروس كورونا، محذرا من التهاون في الإجراءات الوقائية، حيث يتعامل البعض أن فيروس كورونا انتهى، معقبا: "فيروس كورونا منتهاش، ومازال خطيرا على فئات معينة.. الفيروس ممتد معانا".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



