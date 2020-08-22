رئيس جهاز بدر: بدء تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي سبتمبر المقبل

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، توقيع عقد تشغيل  منظومة النقل الجماعي الداخلي لمدينة بدر بين مجلس أمناء المدينة وإحدى الشركات المتخصصة بالنقل الجماعي، وذلك بحضور ممثلي الشركة ومجلس أمناء المدينة والجهاز.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه من المقرر تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي من ١ سبتمبر المقبل، بتعريفة موحدة (٣) جنيهات لجميع الخطوط بالمدينة، مؤكداً أنه تم توقيع العقد بعد اطمئنان المجلس والحضور على تاريخ وخبرة وكفاءة وسمعة الشركة، وذلك لتشغيل منظومة نقل داخلي تغطي المدينة بالكامل، وتجوب كافة الأحياء.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ اصطفاف للسيارات التي سيتم تشغيلها ومرور ميداني على خطوط السير المزمع العمل عليها بإجمالي  60 أتوبيساً، وهو الأمر الذي أكد قوة الشركة وجاهزيتها للعمل، مشيراً إلى أنه جارٍ تجهيز منظومة نقل للأقاليم مع ذات الشركة، والمقترح لها الخطوط التالية: (بدر/ الإسكندرية)، و (بدر / دائري - الخصوص)، و (بدر/ الزقازيق - المنصورة)، و (بدر/ أبو حماد - أبو كبير - فاقوس)، و (بدر / الإسماعيلية - بورسعيد)، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن موعد تشغيل وتعريفة هذه الخطوط.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أن ذلك يأتي  في إطار حرص جهاز مدينة بدر بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة على التصدي للمشكلات الجوهرية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات عديدة، وفي مقدمتها مشكلة النقل الداخلي والخارجي، وحرصاً على توفير منظومة نقل تضمن راحة السكان، وبتكلفة مناسبة.

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