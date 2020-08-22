موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة





يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك مساء اليوم السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.





وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك يوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس الأولي والثانية" بتعليق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة ومدحت شلبي.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من أصل 20 من مباراة خاضها الفريقين في بطولة الدوري.



