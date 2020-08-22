"التعليم" تتابع أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

كشفت غرفة عمليات الثانوية العامة، عن أنها لم تستقبل أي مشكلة خاصة بامتحان الدور الثاني اليوم طلاب الشهادة الثانوية.





وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص: إن امتحان اللغة العربية يسير بشكل طبيعي حتى الآن، ولَم ترصد الغرفة أي مشاكل.





وكانت انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019-2020، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020.





وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت اليوم الخميس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساء اللجان.





ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.



