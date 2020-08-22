مجلس الدولة يتلقى طعنين جديدين على نتائج انتخابات الشيوخ

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تلقت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، طعنين جديدين على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبذلك تكون المحكمة تلقت 25 طعنا منذ فتح باب التظلمات من يوم الخميس الماضي.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من الخميس الماضي.

وفي سياق آخر، حددت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لنظر الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.

وكان المحاميان علي أيوب ومجدي عبد الحليم تقدمو بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.

حمل الطعن رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية.

وأكدا فى الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم.

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