28 أغسطس.. 6 تحركات جديدة بشأن صلاة الجمعة المنتظرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:54 ص
مسجد
مسجد
أحمد القاسم
Advertisements
٢٨ أغسطس الجاري، سيكون المصريين على موعد مع مناسبة سعيدة تتمثل في عودة صلاة الجمعة للمساجد مرة آخرى، بعد أن كان تم منعها في مارس الماضي بسبب ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".

واتخذت وزارة الأوقاف عدة تحركات جديدة بشأن صلاة الجمعة المنتظرة، يقدمها "الفجر" في السطور التالية: 

- وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.

- منعت أى إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة.

- وجهت الوزارة بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس القادم استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.

- تعمل على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

- تعمب على وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.


- قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 8 2020م تحت عنوان "الأمل حياة"، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة.


يذكر أن في بداية يونيو الماضي، شهدت المساجد صلاة الجمعة ولكن في عدد محدود منها على رأسها الجامع الأزهر، ولكن بحضور أئمة المسجد والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، الذي أدى إلى غلق المساجد في 21 مارس 2020 قبل إعادة فتحها في 27 يونيو 2020.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التى تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى بنفس التدابير والإجراءات المتبعة في صلوات الجماعة، مع تكثيف الرقابة والتفتيش على المساجد، لمتابعة التنفيذ والاستجابة لتلك التعليمات، وحال مخالفة أي شرط من الشروط التي أقرتها الوزارة سيحرم المسجد من تأدية صلاة الجمعة به.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الأوقاف ودة صلاة الجمعة عودة صلاة الجمعة الامل حياة

أخبار تهمك

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ ساعة و نصف

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز وبوسكيتس والبا يقتربون من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

06:32 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»