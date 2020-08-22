28 أغسطس.. 6 تحركات جديدة بشأن صلاة الجمعة المنتظرة

٢٨ أغسطس الجاري، سيكون المصريين على موعد مع مناسبة سعيدة تتمثل في عودة صلاة الجمعة للمساجد مرة آخرى، بعد أن كان تم منعها في مارس الماضي بسبب ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".





واتخذت وزارة الأوقاف عدة تحركات جديدة بشأن صلاة الجمعة المنتظرة، يقدمها "الفجر" في السطور التالية:





- وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.





- منعت أى إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة.





- وجهت الوزارة بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس القادم استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.





- تعمل على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.





- تعمب على وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.









- قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 8 2020م تحت عنوان "الأمل حياة"، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة.









يذكر أن في بداية يونيو الماضي، شهدت المساجد صلاة الجمعة ولكن في عدد محدود منها على رأسها الجامع الأزهر، ولكن بحضور أئمة المسجد والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، الذي أدى إلى غلق المساجد في 21 مارس 2020 قبل إعادة فتحها في 27 يونيو 2020.



