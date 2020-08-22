المغرب يسجل 42 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في المغرب، 42 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ رصد الوباء في البلاد.

وقد رصدت السلطات الصحية المغربية 1609 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وكان عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، وصل إلى 49 ألفا و247 شخصا، تعافى 34 ألفا و199 منهم، بينما توفي 817 مصابا.

وشهد المغرب، ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.

وسجل المغربُ، انحسارا كبيرا في انتشار فيروس كورونا، خلال يونيو الماضي، لكن عدد الإصابات عاد إلى الانتشار في وقت لاحق.