"انتي الحياة بالنسبة لي".. بهذه الكلمات عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان عمر الشناوي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، موجهًا لها رسالة مليئة بكلمات رومانسية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر عمر الشناوي صورة جمعته بزوجته، وعلق عليها قائلاً :" عيد ميلاد سعيد يا ملكتي، يا رب نفضل طول العمر عائلة سعيدة، وانتي وسطنا بتاخدي بالك مننا كلنا لآخر حياتنا، انتي الحياة بالنسبة لي".

والجدير بالذكر أن عمر الشناوي شارك مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل ته عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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