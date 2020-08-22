محتجون يهدمون بالجرافات مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بالعراق

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:35 ص
العراق
العراق
وكالات
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أقدم محتجون، على عمليات هدم بالجرافات لمقار بعض الأحزاب الموالية لإيران في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العراقية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى يوم 15 من شهر مارس الجاري؛ لحماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

 

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي: إن "إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

 

 وأوضح الوائلي أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ فضلاً، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحاً.

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