وزير السياحة والآثار يصل الغردقة برفقة وفد من منظمة الصحة العالمية

أكدت مصادر مطلعة، من المقرر وصول الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يصل الغردقة اليوم يرافقة وفد من منظمة الصحة العالمية.





وقال المصدر، لـ"الفجر"، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يصل إلى الغردقة ظهر اليوم برفقته وفد من منظمة الصحة العالمية، وذلك لتفقد مدا إلتزام المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، كما سيتم تفقد بعض المنشآت الصحية بالغردقة.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



