(من هُنا).. شرح تسجيل الرغبات في الجامعات 2020/2021 ورابط تنسيق الكليات 2021 للشعبتين علمي وأدبي





شرح تسجيل الرغبات في الجامعات 2020، رابط تنسيق الكليات 2021 علمي وأدبي، بدأ طلاب الثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020 علمي وأدبي خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020، يبحثون على محركات البحث الشهيرة “جوجل”، عن رابط الخاصة بالتنسيقات وتسجيل الرغبات وطريقة تسجيل الرغبات؛ بهدف إتمام العملية بناجح خاصة وأنه لأول مرة يقوم الطلاب بأجراء هذه الخطوة منذ أنطلاق المرحلة التعليمية.





تنسيق الجامعات 2020/2021 بالمحافظات

لكل طالب من الثانوية العامة العام الدراسي 2019/2021، هدفًا خاصًا يريد أن يحققه على المستوى الشخصي أو الإلتحاق بالكليات لتحديد مصيره الاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأنه من المعروف أن المرحلة الجامعية هي من تحدد مستقبل الطالب المقبل المجهول على مدار السنوات المقبلة، ولذلك فور إعلان نسبة نجاح الثانوية العامة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد البعض على أرتفاع مؤشرات التنسيقات هذا العام، وهذا ماحدث بالغعل مما أمتنع عدد كبير من الطلاب من الألتحاق بالجامعات التي يرغب الأنضمام بها.





رابط تنسيق الكليات 2021 علمي وأدبي

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2019/2020، بشكل مستمر عن الرابط الخاصة بالتنسيقات التي اتاحته وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ليقوم جميع الطلبة بتسجيل الرغبات عليها إلكترونيًا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الأن من مواجهة فيروس كورونا المُستجد على مستوى الجمهورية، ولذلك يمكن الأن للجميع التسجيل من المنازل دون اللجؤء إلى الجامعات، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





شرح تسجيل الرغبات في الجامعات 2020/2021

1- يقوم الطالب بالضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





2- يقوم الطالب بكتابة كافة البيانات الخاصة به.





- من كتابة الأسم رباعي

- كتابة الرقم القومي

- تاريخ الميلاد

- محل الميلاد

- محافظة الطالب

- أسم ولي الأمر "الأم- والأب"





3- يجب الضغط علي الخطوة التالية سوف تحولك إلي صفحة تأكيد البيانات تستمر في الضغط علي الخطوة التالية.





4- بعد ذلك أبدا في أدخال رغباتك حسب القواعد والتنسيق والشروط والتوزيع الجغرافي.





5- وبعد الأنتهاء من تسجيل كافة الرغبات لأبد من الاحتفاظ بصورة منها.



