كارتيرون يُعيد مصطفى محمد أمام الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:33 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأولي لكرة القدم بنادي الزمالك، على إعادة مصطفى محمد لقيادة خط هجوم نادي الزمالك، خلال لقاء القمة المقبل ضد الأهلي.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد الأهلي السبت 22 أغسطس، في لقاء الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب مصطفى محمد عن اللقاء الماضي ضد نادي مصر، والذي انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ويضع كارتيرون كامل ثقته في مصطفى محمد، على الرغم من ابتعاده عن التهديف منذ فترة بعيدة.

وتشير التوقعات، إلى أن تشكيل الزمالك لن يخرج عن الأسماء التالية.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف أوباما – طارق حامد – أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: أشرف بن شرقي – مصطفى محمد.

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