تفاصيل شخصية إدوارد في مسلسل "لؤلؤ"

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يقوم الفنان إدوارد حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، ويُجسد خلال الأحداث دور مدير أعمال الفنانة نرمين الفقي والتي تعمل مطربة، وتتعرف عليه مي عمر و يساعدها في حلمها لكي تصبح مغنية مشهورة ويقوم بإنتاج أغنيات لها.

ويعد مسلسل "لؤلؤ" البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية،وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار 40 حلقة، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي المقبل، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

وفي سياق آخر، شارك إدوارد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، "البرنس"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.


والجدير بالذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة دراما محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

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