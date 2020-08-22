إشبيلية يكشف عن صعوبات الدوري الأوروبي
السبت 22/أغسطس/2020 - 11:30 ص
وكالات
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أبدى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية الإسباني سعادته البالغة بقيادة الفريق للقب السادس للدوري الأوروبي، بالانتصار على إنتر ميلان في المباراة النهائية 3-2، رغم تأخره في البداية بهدف من ركلة جزاء لروميلو لوكاكو.
قال لوبيتيجي عقب المباراة التي أقيمت في كولن الألمانية: "عملنا بجد،
واجهنا صعوبات عديدة، وتعرضنا لثلاث ركلات ترجيح في آخر 3 مباريات، لكن هذا الفريق
لا يستسلم أبداً، وأنا سعيد للغاية".
وتابع: "حققنا الفوز على فريق كبير، نحن في 22 أغسطس ولم يعتقد أحد
أننا سنكون هنا، لا ينبغي الكف عن محاولة أن تكون بطلاً، أعتقد استحقينا التتويج
ونحن سعداء".
وأضاف: "هذا ناد مدهش، على الجماهير أن تحتفل لكن بحذر، لأجلهم ولأجل
سلامة الجميع"
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