إشبيلية يكشف عن صعوبات الدوري الأوروبي

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:30 ص
لوبيتيجي
لوبيتيجي
وكالات
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أبدى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية الإسباني سعادته البالغة بقيادة الفريق للقب السادس للدوري الأوروبي، بالانتصار على إنتر ميلان في المباراة النهائية 3-2، رغم تأخره في البداية بهدف من ركلة جزاء لروميلو لوكاكو.

 

قال لوبيتيجي عقب المباراة التي أقيمت في كولن الألمانية: "عملنا بجد، واجهنا صعوبات عديدة، وتعرضنا لثلاث ركلات ترجيح في آخر 3 مباريات، لكن هذا الفريق لا يستسلم أبداً، وأنا سعيد للغاية".

 

وتابع: "حققنا الفوز على فريق كبير، نحن في 22 أغسطس ولم يعتقد أحد أننا سنكون هنا، لا ينبغي الكف عن محاولة أن تكون بطلاً، أعتقد استحقينا التتويج ونحن سعداء".

 

وأضاف: "هذا ناد مدهش، على الجماهير أن تحتفل لكن بحذر، لأجلهم ولأجل سلامة الجميع"

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