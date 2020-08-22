إشبيلية يكشف عن صعوبات الدوري الأوروبي

أبدى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية الإسباني سعادته البالغة بقيادة الفريق للقب السادس للدوري الأوروبي، بالانتصار على إنتر ميلان في المباراة النهائية 3-2، رغم تأخره في البداية بهدف من ركلة جزاء لروميلو لوكاكو.

قال لوبيتيجي عقب المباراة التي أقيمت في كولن الألمانية: "عملنا بجد، واجهنا صعوبات عديدة، وتعرضنا لثلاث ركلات ترجيح في آخر 3 مباريات، لكن هذا الفريق لا يستسلم أبداً، وأنا سعيد للغاية".

وتابع: "حققنا الفوز على فريق كبير، نحن في 22 أغسطس ولم يعتقد أحد أننا سنكون هنا، لا ينبغي الكف عن محاولة أن تكون بطلاً، أعتقد استحقينا التتويج ونحن سعداء".

وأضاف: "هذا ناد مدهش، على الجماهير أن تحتفل لكن بحذر، لأجلهم ولأجل سلامة الجميع"