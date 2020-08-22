تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار جوبا بجنوب السودان

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:47 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة الأناضول في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بتحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان.

 

وفي سياق منفضل، ذكرت صحيفة "المجهر" السودانية، أن سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب البلاد، أصيب بفيروس كورونا بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار.

 

وقالت الصحيفة السودانية، إن الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير وتم إخضاعه للفحص المعملى وأخذ عينة منه، بينما أكدت نتيجة التحاليل إصابته بفيروس كورونا نتيجة المخالطة.

 

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نائب رئيس جنوب السودان، أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب الرئيس وزوجته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وكانت لجنة الطوارئ الصحية العليا في البلاد، قد قررت تمديد حظر التجوال 15 يوماً إضافياً ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، لإحتواء فيروس كورونا، وعدم السماح بالسفر خلال الفترة المحددة.

 

وقال رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة صديق تاور: إن اللجنة العليا للطوارئ اجتمعت لمتابعة جائحة كورونا، والموقف العام، وما تلاها من إجراءات احترازية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سنا".

 

وسجلت السلطات الصحية في جنوب السودان، يوم الخميس الماضي، أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

 

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة السودانية، 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات جديدة في السودان.

 

وسجلت وزارة الصحة السودانية، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2591 حالة، بينهم 2109 في الخرطوم وحدها.

 

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جوبا جنوب السودان تحطم طائرة

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