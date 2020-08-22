انطلاق تصوير فيلم "ريتسا" لـ أحمد حاتم ومحمود حميدة في هذا الموعد

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان أحمد حاتم والفنان محمود حميدة في فيلم جديد يحمل اسم "ريتسا"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع سبتمبر المقبل،
بعد إنهاء التعاقدات مع باقي النجوم.

فيلم "ريتسا" من نوعية الأفلام الرومانسية ويعني الاسم "أنثى القنفد"، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من مايان السيد، محمد الشرنوبي، أحمد حاتم، محمود حميدة، وهو من تأليف معتز فتيحة، ويجرى حاليًا اختيار باقى النجوم.


ويعد الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد فيلم "الغسالة".

فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وهو بطولة هنا الزاهد، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ثروت، محمود الليثي، علي الطيب، جيلان علاء، شيرين رضا.


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