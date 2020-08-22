تمديد الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تمديد إجراءات وإرشادات التباعد الاجتماعي، بعد تسجيل أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت خطوة الحكومة الكورية الجنوبية، في ظل مخاوف من دخول البلاد مرحلة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، نحو 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 315 إصابة محلية.

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تحذيرها من أن بؤرة تفش لفيروس كورونا في العاصمة سيئول تهدد بانتشاره على نطاق أوسع، بعد أن حضر آلاف الأشخاص تجمعا سياسيا الأسبوع الماضي.

ورغم أن العديد من الحالات الكثيرة التي تم رصدها مؤخرا كانت من بين رعايا كنيسة حضر بعضهم التجمع السياسي، إلا أن مسؤولين قالوا، إن "المزيد من المشاركين فيه يجب أن يتم فحصهم لتجنب خروج التفشي عن السيطرة".

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، إلى تطبيق عقوبات على أي فرد يضع عراقيل أمام إجراءات مكافحة انتشار الفيروس، بعد أن وردت شكاوى حكومية من أن بعض الكنائس لا تتعاون مع المسؤولين في قطاع الصحة.

وقال مكتب الرئيس، إن "نظاما طارئا لمكافحة المرض سيطبق، يضم عقد اجتماعات للمسؤولين رفيعة المستوى كل صباح، والعمل على مدار 24 ساعة، لحين مرور الأزمة".