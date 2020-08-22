أغنية "بالبنط العريض" لـحسين الجسمي تحقق 7مليون ونص مشاهدة عبر يوتيوب

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نجحت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد مشاهدتها إلى 7 ملايين ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".







وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".





والجدير بالذكر أن أغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.