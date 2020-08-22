هكذا يظهر جمال سليمان في مسلسل "المخملي"

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تعاقد الفنان جمال سليمان على بطولة مسلسل"المخملي"، ويُجسد خلال الأحداث دور أب ديكتاتور، ويقيم في قصر كبير بمحافظة المنصورة، تدور الأحداث في فترة الأربعينات ويقوم أولاده بالإنقلاب عليه بسبب الشدة التى يعاملهم بها.

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ، ومن المقرر البدء في تصويره بعد الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به واختيار الفنانين الذين سيشاركون في بطولته.

وفي سياق آخر، شارك جمال سليمان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، وهو بطولة نادين خوري، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، جيني اسبر، رنا أبيض، أحمد الأحمد، قاسم ملحو، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق.




أخبار تهمك

أبرز الغائبين عن الأهلي والزمالك في القمة

منذ ساعة

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز وبوسكيتس والبا يقتربون من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:32 ص

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»