هكذا يظهر جمال سليمان في مسلسل "المخملي"

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تعاقد الفنان جمال سليمان على بطولة مسلسل"المخملي"، ويُجسد خلال الأحداث دور أب ديكتاتور، ويقيم في قصر كبير بمحافظة المنصورة، تدور الأحداث في فترة الأربعينات ويقوم أولاده بالإنقلاب عليه بسبب الشدة التى يعاملهم بها.



والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ، ومن المقرر البدء في تصويره بعد الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به واختيار الفنانين الذين سيشاركون في بطولته.



وفي سياق آخر، شارك جمال سليمان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، وهو بطولة نادين خوري، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، جيني اسبر، رنا أبيض، أحمد الأحمد، قاسم ملحو، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق.









