الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت





يغيب محمد حسن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





محمد حسن يغيب عن قمة الزمالك والأهلي





وكشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن عدم قدرة محمد حسن، لاعب وسط الأبيض على اللحاق بلقاء فريقه أمام الأهلي، بسبب الإصابة.





ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للفوز على الأهلي في مباراة السبت، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.





ويتبقى للزمالك المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.



