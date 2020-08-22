ألمانيا تسجل 2034 إصابة جديدة بكورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 2034 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

 

وبحسب وزارة الصحة الألمانية، ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة.

 

كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد أيضا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، كانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا قد حصلت في مطلع أبريل الماضي، عندما جرى تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة يوميا.

 

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في الفترة اللاحقة، ولكنها عادت وأخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي.

 

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