لوكاكو يعادل رقم الظاهرة رونالدو

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:30 ص
لوكاكو
لوكاكو
وكالات
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حقق روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الكثير من الأرقام القياسية رغم خسارة فريقه للقب الدوري الأوروبي لصالح نظيره إشبييلية مساء أمس الجمعة.

وحصل روميلو لوكاكو على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعدما تعرض للعرقلة من طرف دييجو كارلوس داخل منطقة الجزاء، ليتولى المهاجم البلجيكي مهمة ترجمتها إلى هدف، حيث وضع الكرة على يمين الحارس ياسين بونو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن لوكاكو بهدفه في شباك الفريق الأندلسي، وصل إلى الهدف رقم 34 له هذا الموسم مع الإنتر في جميع المسابقات، والذي لم يحدث مع النيراتزوري منذ الظاهرة رونالدو البرازيلي في موسم 1997-1998.

وفي سياق متصل، قالت الشبكة نفسها أن "الدبابة البلجيكية" أصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات على التوالي بالأدوار الإقصائية في بطولة أوروبية، بعد كريستيانو رونالدو، بين 2012 و2013.

وعادل لوكاكو سجل النجم البرتغالي في التسجيل خلال 11 مباراة على التوالي في بطولة أوروبية، إلا أن "الدون" فعلها في دوري أبطال أوروبا والنجم البلجيكي حققها في اليوروبا ليغ.

وبات هدف لوكاكو، البالغ 27 عاما، هو الأسرع في تاريخ البطولة الأوروبية منذ هدف ماركوس بابل مع ليفربول أمام ديبورتيفو ألافيس في مايو 2001.

ورفض البلجيكي الذي انضم إلى إنتر في الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد، تسلم ميداليته الخاصة بعد خسارة فريقه في مواجهة لقب بطل الدوري الأوروبي أمام إشبيلية 2-3، ليستمر السجل الخاوي من أي تتويج بلقب أوروبي منذ التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2010.

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