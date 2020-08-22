بايرن ميونخ يصر على افتتاحية الدوري الألماني

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:01 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني في استضافة افتتاحية الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المقبل، كونه تقليد متبع.

وقالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم  في بيان لها "أعلن بايرن ميونيخ عن رغبته في افتتاح الموسم بما يتماشى مع التقاليد والقيام بذلك دون أي وقت إضافي للتحضير".

وعرضت الرابطة في البداية، تأجيل انطلاقة بايرن ميونيخ في الموسم الجديد، حتى الاثنين 21 سبتمبر، لإتاحة وقت أكبر للفريق البافاري من أجل الاستعداد، بيد أنها عادت لتوضح أن حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، يريد الحفاظ على هذا التقليد، الذي بدأ عام 2002، من خلال استضافة حامل لقب الدوري الألماني المباراة الافتتاحية.

ونتيجة لذلك، سيلعب البايرن مع شالكه على ملعبه "أليانز أرينا" في ميونيخ يوم الجمعة 18 سبتمبر، في أولى مباريات الموسم الجديد.

وكانت الرابطة قد جدولت برنامج المرحلة الأولى من الدوري الألماني، لتكون المباراة الافتتاحية بين الوصيف بوروسيا دورتموند، وبوروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز الرابع في الموسم المنصرم، لكنها أعادت ترتيب المباريات، وأجلت هذا اللقاء يوما واحدا، ليصبح في 19 سبتمبر.

ويخوض البايرن، مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بناء على نظام جديد لجأ إليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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