كارتيرون يستقر على الدفع بـ "حازم إمام" أمام الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:31 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
علي خلاف
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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي المصري، فوق مواجهة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء السبت المقبل، الموافق 22/8، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.

كارتيرون يستقر على مشاركة حازم إمام في مباراة الأهلي

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الدفع بحازم إمام الظهير الأيمن، في مباراة الأهلي المقرر إقامتها غدا السبت.

وتعافى حازم إمام من الإصابة العضلية التي عانى منها في الأيام القليلة الماضية من أجل أن يكون جاهزا للمشاركة في قمة السبت.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

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