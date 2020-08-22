أبرز الغائبين عن الأهلي والزمالك في القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:02 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
أمل الحلفاوي
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، ومصر بشكل خاص، صوب مباراة ديربي القاهرة الذي يجمع بين الزمالك والأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وكان أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك قائمة الفريق لمواجهة الأهلي والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمي
محمد أبوجبل، محمود جنش، محمد صبحي
خط الدفاع
محمود علاء، الونش، عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حازم إمام، محمد عبدالشافي
خط الوسط
طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد السيد زيزو، يوسف أوباما، إسلام جابر، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حسام أشرف
خط الهجوم
مصطفى محمد ، أسامة فيصل ، كاسونجو ، عمر السعيد

ويغيب عن الزمالك كلا من، مصطفى فتحي، ومحمد حسن للإصابة، وعبد الله جمعه " ايقاف بسبب حصوله على الانذار الثالث"، بالإضافة إلى إمام عاشور وشيكابالا بسبب عقوبة إيقاف مباراة السوبر.

في المقابل كشف رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه، لمواجهة الزمالك.
وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى
محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير
خط الدفاع
محمود وحيد ، علي معلول ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف
خط الوسط
عمرو السولية ، حمدي فتحي ، أليو ديانج ، عربي بدر ، محمد مجدي أفشة ، جيرالدو ، وليد سليمان
الهجوم
جونيور أجايي ، مروان محسن ، أليو بادجي

ويغيب عن الأهلي كلا من، محمود متولي، وأحمد الشيخ، بسبب الإصابة، وحسين الشحات لعدم الجاهزية بعد عملية الفتاق، ومحمود كهربا للإيقاف بسبب عقوبة مباراة السوبر.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول كانت انتهت لصالح الأهلي باعتباره فائز بنتيجة 2-0، بعدما تغيب الزمالك عن اللقاء.



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