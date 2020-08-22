خطيبة أحمد سعد تلفت الأنظار بأناقتها في عيد ميلاده

















احتفلت مصممة الأزياء علياء بسيوني، خطيبة المطرب أحمد سعد ؛ بعد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين على إحدى المراكب النيلية.وظهرت خطيبة المطرب أحمد سعد بملابس كاجوال مرتدية بنطلونًا أبيض وتوب أبيض ما جعلها تتسم بالبساطة والرقي في انتقاء اطلالاتها.وأضفت على إطلالتها جاذبية وجمالًا بوضع المكياج الخفيف والهادئ وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.وكان أحمد سعد قد احتفل مؤخرًا بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام" وسط فرحة عارمة من عشاقه.