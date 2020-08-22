شاهد.. لحظة بكاء مؤمن زكريا في عرض "علاء الدين".. واحتضان أحمد عز له (صور)

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

شهد عرض "علاء الدين" للنجم أحمد عز، بكاء نجم نادي الأهلي اللاعب مؤمن زكريا. 

وامتدح عز،  مؤمن زكريا بعد انتهاء العرض قائلًا: "معانا النهاردة نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول" وهو ما تسبب في بكاء اللاعب.

وبادر عز، من جانبه باحتضان مؤمن زكريا بعد بكائه، فيما صفق الجمهور للثنائي وهتفوا باسم اللاعب.

مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

شاهد.. لحظة بكاء مؤمن زكريا في عرض "علاء الدين".. واحتضان أحمد عز له (صور)
شاهد.. لحظة بكاء مؤمن زكريا في عرض "علاء الدين".. واحتضان أحمد عز له (صور)
شاهد.. لحظة بكاء مؤمن زكريا في عرض "علاء الدين".. واحتضان أحمد عز له (صور)
شاهد.. لحظة بكاء مؤمن زكريا في عرض "علاء الدين".. واحتضان أحمد عز له (صور)

أخبار تهمك

حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ ساعتين

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز وبوسكيتس والبا يقتربون من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي في ورطة قبل لقاء القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عميد التربية الرياضية يرد على تصريحات طالب التنمر بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:32 ص

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»