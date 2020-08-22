شاهد.. لحظة بكاء مؤمن زكريا في عرض "علاء الدين".. واحتضان أحمد عز له (صور)









وامتدح عز، مؤمن زكريا بعد انتهاء العرض قائلًا: "معانا النهاردة نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول" وهو ما تسبب في بكاء اللاعب.





وبادر عز، من جانبه باحتضان مؤمن زكريا بعد بكائه، فيما صفق الجمهور للثنائي وهتفوا باسم اللاعب.





مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".





شهد عرض "علاء الدين" للنجم أحمد عز، بكاء نجم نادي الأهلي اللاعب مؤمن زكريا.