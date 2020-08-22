تايلور سويفت تتبرع بمبلغ 30 ألف دولار لطالبة

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تبرعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بأكثر من 23 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار) لطالبة برتغالية تعيش في بريطانيا بعد أن اكتشفت صفحة على الإنترنت تسعى للحصول على تبرعات لمساعدتها في تمويل الحصول على درجة جامعية في الرياضيات.

وقالت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي إن قصة فيتوريا ماريو ألهمتها خاصة جهودها وتفانيها في سعيها لجمع 40 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الإقامة والمعيشة أثناء دراستها للرياضيات في جامعة وارويك.

وكتبت ماريو، التي قالت إنها وصلت إلى بريطانيا وهي غير قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية قبل أربع سنوات، على صفحتها الخاصة بجمع التبرعات أنها حققت أعلى الدرجات في امتحانات المدرسة وحصلت مؤقتا على مكان في وارويك.

لكنها لم تكن مؤهلة للحصول على قروض أو منح بسبب وضعها بصفتها مهاجرة ولم تكن أسرتها في وضع مالي يسمح لها بإعالتها. وقالت إن عائلتها تؤمن دائما أنه إذا كان بإمكانك الحصول على تعليم جامعي في المملكة المتحدة ”فستظل متميزا مدى الحياة“.

أخبار تهمك

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ ساعتين

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز وبوسكيتس والبا يقتربون من الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عميد التربية الرياضية يرد على تصريحات طالب التنمر بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي في ورطة قبل لقاء القمة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:32 ص

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

12:19 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»