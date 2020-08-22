تايلور سويفت تتبرع بمبلغ 30 ألف دولار لطالبة





تبرعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بأكثر من 23 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار) لطالبة برتغالية تعيش في بريطانيا بعد أن اكتشفت صفحة على الإنترنت تسعى للحصول على تبرعات لمساعدتها في تمويل الحصول على درجة جامعية في الرياضيات.





وقالت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي إن قصة فيتوريا ماريو ألهمتها خاصة جهودها وتفانيها في سعيها لجمع 40 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الإقامة والمعيشة أثناء دراستها للرياضيات في جامعة وارويك.





وكتبت ماريو، التي قالت إنها وصلت إلى بريطانيا وهي غير قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية قبل أربع سنوات، على صفحتها الخاصة بجمع التبرعات أنها حققت أعلى الدرجات في امتحانات المدرسة وحصلت مؤقتا على مكان في وارويك.



