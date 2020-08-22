خطيبة أحمد سعد ترقص على "بنت الجيران" في عيد ميلاده (صور)



ورقصت خطيبة أحمد سعد على أنغام "بنت الجيران" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.





يذكر أن أحمد سعد، شارك جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمن الفيديو بوسترات علي كوبري أكتوبر تحمل صورة أحمد سعد، مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد"، تعديها له خطيبته علياء بسيوني بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق سعد قائلاً: يا سلام لما الواحد يصحي في عيد ميلاده يلاقي حبيبته عملاله كده علي كوبري أكتوبر.





احتفلت مصممة الأزياء علياء بسيونى، بعيد ميلاد خطيبها المطرب أحمد سعد بأحد المراكب النيلية وبحضور عدد كبير من أصدقائهما.