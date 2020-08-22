عاجل.. جيش الاحتلال يقصف مواقع جديدة في قطاع غزة
السبت 22/أغسطس/2020 - 06:07 ص
الفجر
Advertisements
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الدبابات قصفت قبل قليل، بعض المواقع العسكررية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا