الأمم المتحدة تدعوا الليبيين إلى الانخراط في المباحثات السياسية

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:45 ص
خريطة ليبيا
خريطة ليبيا
الفجر
Advertisements
دعت الأمم المتحدة، طرفي النزاع في ليبيا، إلى الانخراط في مباحثات جادة وبناءة، تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا بوابة الفجر الفجر الأمم المتحدة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة الا ربع

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي في ورطة قبل لقاء القمة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ نصف ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي: مصر تدعمنا ف حربنا ضد الإرهاب.. وترفض التدخل الخارجي (فيديو)

المصري للدراسات الاستراتيجية: مصر طرف رئيسي في حل الأزمة الليبية

سمير فرج: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية (فيديو)

البرلمان الليبي: مصر وقفت بجانبنا موقف الصديقة والجارة (فيديو)

خبير: "ترهيب الغرب" نجح في تغيير مسار حكومة الوفاق (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

06:32 ص

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»