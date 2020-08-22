"شباب الخير" يجتمعون في مبادرة جديدة بـ"نزة الحاجر" (صور)

اجتمع عدد من شباب قرية نزة الحاجر، بمركز جهينة، في محافظة سوهاج، على مبادرة جديدة تحمل اسم "شباب الخير"، بهدف توفير بعض الخدمات الطبية والصحية، في ظل ما تعيشه البلاد من تفشي جائحة كورونا.

وقال مرقس ناثان، أحد مؤسسي المبادرة، إنها تهدف إلى إجراء تحاليل خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى إجراء العشرات من التحاليل الطبية على أهالي القرية.

وأشار "ناثان"، إلى أن شباب المبادرة وفروا العديد من الأدوية للمرضى بالمجان، وقدموا خدمات أخرى، منها رش وتعقيم المنازل، وتوفير بروتوكول علاج كورونا، لغير القادرين من أهالي القرية.

وأشار "ناثان"، إلى أن شباب المبادرة وفروا العديد من الأدوية للمرضى بالمجان، وقدموا خدمات أخرى، منها رش وتعقيم المنازل، وتوفير بروتوكول علاج كورونا، لغير القادرين من أهالي القرية.

آخر مستجدات انتشار وباء كورونا في مصر

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



