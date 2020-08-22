أحمد فهمي يغازل هنا الزاهد وهي تحتضن كلبتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .

وظهرت هنا الزاهد وهي تحمل كلبة صغيرة، فيما علق فهمي على الصورة قائلاً: "أكتر اتنين قريبين ليا وشايلين قرفي خصوصًا الشقرا اللى على الشمال.. ام بنت الكلب الصغيرة دى مطلعة عين أبونا.. بحبكوا" .

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".

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