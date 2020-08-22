التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة تعد نارية مع فريق الأهلي اليوم السبت 22 أغسطس في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام الأهلي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: محمد ابو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أونجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.





ويحتل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحل الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.



