موناكو يعلن عن حالة إصابة بكورونا بين صفوفه

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:07 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة وجود حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف الفريق، دون الكشف عن اسم اللاعب الذي جاءت نتيجة فحوصه إيجابية.

وذكر موناكو، الذي يدربه نيكو كوفاتش المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني، أن اللاعب بحالة جيدة وبدأ الخضوع للعزل الصحي.

ويخوض موناكو أول مباراة له في الموسم الجديد بعد غد الأحد أمام ريمس في المرحلة الأولى من الدوري التي تفتتح اليوم الجمعة بلقاء بوردو أمام نانت.

بينما تأجلت المباراة الأخرى التي كانت مقررة اليوم بين مارسيليا وسانت إيتيان، بعد الإعلان عن حالات إصابة بالعدوى في صفوف مارسيليا.

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