التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر مع فريق الزمالك اليوم السبت 22 أغسطس على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي وفريق الزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات.





واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام الزمالك، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور اجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.





ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثالث.



