الزمالك يعيد محاولات التعاقد مع محمود وادي

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يعيد نادي الزمالك من جديد محاولات التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبت الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعادت المفاوضات بشكل قوي من جديد مع وادي، بعدما أوصي كارتيرون على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.

ويرتبط محمود وادي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك هذا الصيف لتعويض الرحيل المرتقب لعمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به

وتمكن صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات.

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