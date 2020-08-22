حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:17 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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ترددت بعد الأنباء في الساعة القليلة الماضية، عن رغبة النادي الأهلي في التراجع عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع طاهر محمد طاهر لمدة 5 مواسم مقبلة قادما من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

وقد اختيار السويسري رينيه فايلر، طاهر وهو لديه قناعة كبيرة بإمكانياته اللاعب الفنية، فكيف يتم التراجع عن الصفقة، ما يتردد في هذا الشأن إشاعات، وأن الأهلي أنهى الصفقة بالفعل وحسم كافة الأمور.

وقد زعمت عدة من التقارير الصحفية في وقت سابق عن رغبت إدارة النادي الأهلي في التراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.

في الوقت نفسه الذي يرغب الأهلي في تعويض رحيل رمضان صبحي حيث يعد طاهر من أبرز الأوراق الهجومية المتاحة خصوصا وأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز مثل الجناح الأيسر والمهاجم المتأخر.

ويعاني الأهلي في الوقت الحالي من الغيابات التي ضربت مركز الجناح بعد رحيل رمضان صبحي وإيقاف كهربا فضلا عن إصابة الثنائي أحمد الشيخ وحسين الشحات.

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