سواريز وبوسكيتس والبا يقتربون من الرحيل عن برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
اقترب الثلاثي لويس سواريز وسيرجو بوسكيتس بالإضافة إلى جوردي ألبا من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة لا يريد استمرار هذا الثلاثي مع الفريق الكتالوني بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن كومان أبلغ إدارة برشلونة بهذا القرار وذالك بعد الآداء السئ الذي ظهر عليه هذا الثلاثي بالموسم الماضي آخرها أمام بايرن ميونيخ فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة قد تلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 8 / 2 أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

أخبار تهمك

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي في ورطة قبل لقاء القمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ 38 دقيقة

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ أقل من ساعتين

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

03:31 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»