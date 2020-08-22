سواريز وبوسكيتس والبا يقتربون من الرحيل عن برشلونة

اقترب الثلاثي لويس سواريز وسيرجو بوسكيتس بالإضافة إلى جوردي ألبا من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة لا يريد استمرار هذا الثلاثي مع الفريق الكتالوني بالموسم الجديد.





وأضافت التقارير أن كومان أبلغ إدارة برشلونة بهذا القرار وذالك بعد الآداء السئ الذي ظهر عليه هذا الثلاثي بالموسم الماضي آخرها أمام بايرن ميونيخ فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن برشلونة قد تلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 8 / 2 أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.



