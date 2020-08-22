فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان صالح جمعة لاعب الوسط فى الأهلي خرج من حسابات فايلر خلال الموسم الجاري بالكامل ولم يدخل أى قائمة مباراة خلال الموسم ولم يشارك فى أى دقيقة مما جعل المدرب يؤكد أن اللاعب خارج حساباته الفنية.





وأعطي رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما خرج من حساباته.





ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره الزمالك اليوم ضمن مباريات الجولة ال21من من بطولة الدوري المصري الممتاز.



