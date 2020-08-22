فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صالح جمعة لاعب الوسط فى الأهلي خرج من حسابات فايلر خلال الموسم الجاري بالكامل ولم يدخل أى قائمة مباراة خلال الموسم ولم يشارك فى أى دقيقة مما جعل المدرب يؤكد أن اللاعب خارج حساباته الفنية.

وأعطي رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما خرج من حساباته.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره الزمالك اليوم ضمن مباريات الجولة ال21من من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في ورطة قبل لقاء القمة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تراجع الأهلي عن صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة الا ربع

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

06:32 ص

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»