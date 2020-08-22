"صورتي الفيديو من غير صوت!".. على ربيع يمازح هنا الزاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان علي ربيع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر خلاله بصحبة هنا الزاهد من عرض مسرحية "صباحية مباركة" .

وعلق علي على الفيديو قائلاً : "نورتو مسرحية (صباحية مباركة).. جدعة يا هنا صورتي الڤيديو من غير صوت يلا الحمد الله ترجمو انتو بقي".

يذكر أن علي ربيع وأوس أوس عرضا مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.


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