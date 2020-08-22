صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم كريم طارق

يسعي كل من النادى الأهلى ونظيره الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ولفت جناح فريق طلائع الجيش كريم طارق والذي إنضم لصفوف المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري فى نهاية العام الماضي أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الذي يرغبوا فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشف الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن هناك صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظراً لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.





وتابع ان مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .



