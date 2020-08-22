كومان يريد دي ليخت في برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد طالب إدارة البلوجرانا بالتعاقد مع أحد نجوم المنتخب الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة الإسباني تعاقد مع الهولندي رونالد كومان عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان طالب برشلونة بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يرغب في بناء خط دفاع قوي وأن كومان اتفق مع دي ليخت على الانتقال إلى برشلونة.

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