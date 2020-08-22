تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في لقائين، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناتي Ontime sports 1، Ontime sports 2.

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