الأهلي في ورطة قبل لقاء القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:17 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تأثر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من كثرة الغيابات التي تلاحق الفريق بسبب الإصابة، وذلك قبل اللقاء القمة أمام الزمالك والمقرر له اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني كلا من محمود متولي، أحمد الشيخ، جيرالدو وحسين الشحات من الإصابة قبل اللقاء المترقب، بجانب تأكد غياب 3 عناصر عن اللقاء بحسب تقرير خالد محمود، طبيب الفريق، بينما ينتظر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الإذن الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

و قد تأكد غياب محمود متولي، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء الفريق الأخير أمام أسوان يوم الإثنين الماضي، كما تأكد غياب حسين الشحات الذي خضع لجراحة الفتاق في شهر يونيه الماضي.

بجانب عدم لاحق أحمد الشيخ باللقاء الزمالك اليوم بسبب معاناته من كدمة قوية في كاحل القدم.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، حيث تذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت".

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