كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن الخطط المستقبلية التي ينوي تقديمها للفريق الكاتالوني، وذلك بجانب تحديد مستقبل أنطوان جريزمان.

وتأزم اللاعب بشدة منذ انتقاله لبرشلونة، حيث ظهر بأداء باهت، بخالف أدائه المعتاد مع فريقه السابق، أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما ورد بصحيفة "NOS Voetbal" الهولندية: "مع كل الاحترام، جريزمان ليس جناحًا، وهو بحاجة للعب في المركز الذي اعتاد عليه ليُظهر كل قدراته".

وأكمل: "ولابد أن يعرف المدرب لاعبيه، وكيفية تحقيق أقصى استفادة منهم، ويبدأ ذلك من خلال وضعهم في مراكزهم الصحيحة".

أضاف: "سأضع اللاعب في المركز الذي لعب فيه مع أياكس والمنتخب الهولندي، ورأيته في برشلونة أحد المرات لا يلعب في مركزه، وأنا لن أوظفه كما كان أبدًا".

وأختتم تصريحاته قائلاً: "أن تدفع الكثير من لمال في لاعب، تحتاج أن تعتمد عليه في مركزه ليفعل ما تتوقعه منه، وأعتقد أن فرينكي أظهر مع أياكس والمنتخب الهولندي أفضل نسخة له".

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