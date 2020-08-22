كومان يجتمع مجددا مع ميسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، رغبته في الرحيل عن الكامب نو خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الخروج المهين في دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين، أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

وعلى ضوء ذلك، طلب رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عقد اجتماع ثاني مع ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل.

وأوضحت تقارير صحفية، أن ميسي سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان، لمناقشة مستقبله في برشلونة.

وأشارت التقارير ذاتها أن ميسي لا يرد على أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

جدير بالذكر أن عقد النجم الأرجنتيني يمتد مع برشلونة، حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

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