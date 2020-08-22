كارتيرون يحسم مركز حارس المرمى في القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض لقاء القمة 120 مساء اليوم السبت ضد نادي الزمالك، في إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.





وكشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، استقر على الدفع بالحارس محمد أبو جبل، لحراسة عرين الأبيض خلال القمة.





ورفض كارتيرون، مشاركة الحارس البديل محمود عبد الرحيم جنش في المباراة، على الرغم من خوضه للمواجهة الماضية ضد نادي اف سي مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.





ويمتلك جنش رصيداً طيباً أمام الأهلي، بعدم الخسارة أمام المارد الأحمر، إلا أن كارتيرون يضع كامل ثقته في محمد أبو جبل.



