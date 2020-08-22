جناح بايرن ميونيخ يتحدث عن نهائي الأبطال

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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ابلغ كينجسلي كومان جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري بأهمية كيليان مبابي في تشكيل باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري ابطال اوروبا والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة في تصريحات اللاعب لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإنه أبلغ كومان هانز فليك، بخطورة كيليان مبابي وأنه أحد أبرز العناصر الموجودة في تشكيل الفريق، خاصة وأنه زامله في المنتخب الوطني الفرنسي".

وأكد كومان :" على أن باريس سان جيرمان يمتلك دفاعا مثاليا وهجوما كذلك قويا، وبشكل كبير المباراة ستشهد أهدافا غزيرة في شباك الفريقين".

وأضاف:" أبلغت زملائي بالفريق بأنه يجب تضييق المساحات ووضع لاعبي باريس سان جيرمان تحت ضغط من أجل ابتعادهم عن الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة،واخراجهم عن تركيزهم".

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في العبور للدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ،بعد نجاحه في عبور لايبزج بثلاثية نظيفة، كذلك تخطي بايرن ميونيخ الألماني ليون الفرنسي بثلاثية بيضاء.

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