الزمالك يهدد الرجاء

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هدد مسؤولو نادي الزمالك، نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، باللجوء للفيفا حال عدم تحديد موقف حميد أحداد المعار من القلعة البيضاء إلى الرجاء.

وأرسل مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطابًا للرجاء يمهله خلاله أسبوعًا واحدًا فقط لتحديد موقف حميد أحداد، إما بتفعيل بند الشراء أو إعادته فورا للفريق الأبيض بعد نهاية إعارته.

وأشار نادي الزمالك في خطابه أنه حال عدم تحديد إدارة الرجاء موقفها النهائي خلال أسبوع سيلجأ النادي للفيفا، مع تقديم شكوى رسمية بمشاركة حميد أحداد مع الفريق المغربي بعد نهاية فترة إعارته دون الحصول على موافقة ناديه الأصلي.

وكان حميد أحداد قد انتقل من الزمالك إلى الرجاء المغربي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

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